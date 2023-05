Stevan Jovetic ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dove ha detto la sua su Fiorentina ed Inter: "Seguo tutte le mie ex squadre e sono felice quando vanno bene. Quest'annata per la Fiorentina è stata una delle migliori degli ultimi tempi. Sarebbe bello vincere anche qualcosa però. Con l'Inter hanno giocato bene e contro il West Ham possono portare a Firenze la Conference. Andare in Europa League sarebbe un grandissimo risultato. Attaccanti? Jovic è forte ed è ancora giovane. Ha classe e ha bisogno solo di continuità, deve ritrovare la forma giusta. I dirigenti farebbero bene a trattenerlo. Anche Cabral è forte, e sta segnando con continuità. Amrabat? Ha fatto un mondiale pazzesco, credo però che non sarà facile trattenerlo, con tutte queste pretendenti..."



L'INTER - L'Inter ha avuto un anno di successo. Inzaghi? Per me ha fatto veramente molto bene. Lautaro Martinez? Per me è un ottimo attaccante e sta segnando tanto. Si può parlare anche di Pallone d'Oro per me, perché i trofei contano. Dovesse vincere la Champions si potrebbe discuterne tranquillamente