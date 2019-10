Il meglio del calcio italiano (lo dice la classifica) è pronto a sfidarsi sul prato di San Siro. L'Inter del grande ex Antonio Conte attende la Juventus del vecchio nemico Maurizio Sarri: due punti in più in classifica i nerazzurri, che vogliono allungare sui rivali proseguendo in un percorso, italiano, fatto di sole vittorie; i bianconeri cercano il sorpasso dopo la prima vittoria stagionale in Champions, con la mano di Sarri che pian piano si sta vedendo.



Protagoniste sul mercato, chi con De Ligt chi con Lukaku, Inter e Juventus sono pronte a mettere sul piatto tra i calciatori che valgono di più della Serie A. Ma quali sono quelli più cari? La Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 giocatori più costosi di Inter e Juventus, con le valutazioni del CIES, che utilizza un metodo econometrico per estrapolare i dati.



Ed è così che si scopre un Ronaldo non al primo posto, un Pjanic appena fuori dalla top 10, così come Sensi (valutato meno di Lazaro...) e Brozovic, mentre c'è, ai piani alti, Rodrigo Bentancur, che ancora deve calarsi alla perfezione nella nuova Juve sarriana. Conte carica i suoi, Sarri prepara i suoi: Inter-Juve, l'appuntamento è domenica sera alle 20.45.