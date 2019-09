Tutto ruota attorno al numero 7. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport gioca con i numeri e spiega come la grande sfida tra Inter e Juventus della prossima settimana sia legata proprio a questo numero.



“Se il campionato fosse l’opera di uno sceneggiatore, bisognerebbe dargli l’Oscar. Perché non c’era modo di arrivare alla super sfida di domenica prossima, Inter-Juve, in un clima più elettrizzante, affascinante e ricco di incroci e fantasie. Tutto gira intorno al numero sette, considerato fin dall’antichità un simbolo magico e religioso della perfezione. Si potrebbero scomodare i vizi capitali, le virtù, i sacramenti del Cristianesimo, i riferimenti nel buddhismo e nell'islamismo, il suo ricorrere nella storia, nella mitologia, nell’astrologia, nella fisica... Noi, molto più semplicemente, ci limitiamo a notare che la sfida tra le acerrime rivali arriva alla settima di campionato, che l’Inter cerca il settimo successo consecutivo e che per raggiungerlo dovrà superare il numero sette più forte del mondo, quel Cristiano Ronaldo che la Juve ha portato in bianconero per vincere partite come questa. Che se non è ancora decisiva, ha sicuramente una enorme importanza perché in caso di vittoria dell’una o dell’altra può segnare la prima mini fuga interista, con un distacco di + 5, o riproporre la legge del più forte con il sorpasso della Juve ora a -2”.