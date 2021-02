Nel giorno in cui si interrompono le comunicazioni tra Suning e Bc Partners per la cessione del club. Conta solo il campo e le risposte che fornirà. Tanti gli interrogativi anche per la squadra di Pirlo: il mercato non ha portato l’attaccante che poteva far (eccome) comodo, ma le ultime uscite hanno riproposto un gruppo sereno e consapevole, che segue e conosce sempre più volontà e dettami tattici richiesti dal Maestro.Partiamo dai padroni di casa. Antonio Conte di nuovo contro la sua vecchia squadra, il gruppo che lui stesso ha plasmato riportandolo a vette inarrivabili, almeno finora, per tutti. A metà gennaio, in campionato, non c’è stata storia: 2-0 Inter con i gol di Vidal e Barella., out a causa dell’ammonizione rimediata per la lite con Ibra di una settimana fa (era diffidato)., mancherà il riferimento consueto dato dal belga ex United. Bisognerà trovare un modo per scardinare comunque la difesa della Juve.Difficile, anche perché la Juve arriva alla partita ancor più carica del solito. La caduta in campionato contro l'Inter è stata pesante da assorbire. Ma i bianconeri hanno dimostrato buone capacità di reazione:è salito di condizione ed è tornato decisivo,con lui è più tranquillo.non è al meglio ma fa sempre paura a tutti, ediventa ogni partita che passa più consapevole di mezzi atletici e tecnici importanti. Insomma, le cose sembrano girare sempre meglio. Ora però. Un risultato positivo, anche un pareggio segnando uno o più gol, potrebbe essere la pietra su cui ricostruire il castello su cui si sono poggiate in questi anni le certezze della Juve. Pirlo contro Conte, atto due: chi vincerà la sfida?