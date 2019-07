Inter e Juventus battagliano sul mercato, dove Beppe Marotta e Fabio Paratici, una volta amici e colleghi, si ritrovano adesso sulle sponde opposte del fiume. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“In palio non ci sono solo tre centravanti. La grande sfida tra Inter e Juve monopolizza un’estate stranissima, con i pluri-campioni d’Italia decisi a contenere le ambizioni del club di Zhang. Così Fabio Paratici duella col maestro Beppe Marotta sul futuro di Mauro Icardi e la partita a scacchi coinvolge anche l’esubero bianconero Gonzalo Higuain e il centravanti giallorosso Edin Dzeko, da tempo in parola proprio con i nerazzurri. In questo duello senza esclusione di colpi è coinvolta anche la Roma, alleata (per necessità) della potente società di Agnelli. L’ingaggio di Antonio Conte e i costosi rinforzi nerazzurri dimostrano quanta voglia c’è a Milano di spodestare il dominio bianconero”.