Mancano nove giorni a Inter-Juve ma la tensione per la grande sfida è già nell'aria. Chi ci arriva più pronto? A che punto del progetto si trovano nerazzurri e bianconeri? La Gazzetta dello Sport risponde a questi quesiti.



“A che punto siamo oggi? A che punto è il «contismo» nerazzurro? Dove siamo arrivati con il «sarrismo» bianconero?Proviamo a capirlo, parlando di punti di difesa e punti deboli, impatto dell’allenatore nel primo mese di campionato e inserimento dei rinforzi arrivati dal mercato. Eccola, la radiografia di Inter-Juve. Parlando in termini generali, due considerazioni. Conte ha un vantaggio: l’Inter è in ottima condizione dal punto di vista fisico e il turnover procede senza scossoni. Mai una scelta forzata. Sarri risponde con un «più» sulla sua lavagna: la Juve ha una rosa più forte e a Brescia potrebbe essere nata la Juve dei prossimi 10 giorni, forse dell’autunno. Una squadra con il trequartista, che palleggia e gioca con due punte.La settimanaLa prossima settimana aggiungerà qualcosa. Conte deve gestire la trasferta di Genova con la Samp e un viaggio a Barcellona che non vale una passeggiata premio, a maggior ragione dopo il contrattempo con lo Slavia Praga alla prima uscita in Champions. Sarri invece resta a Torino, ospita la Spal e il Bayer Leverkusen ragionando sui giocatori disponibili. La buona notizia di ieri è l’ok di Cristiano Ronaldo, che sta bene e con la Spal ci sarà. Magari con Matuidi più alle spalle che mai, da terzino, magari in posizione più centrale del solito. Almeno per questo, può essere una prova generale del Derby d’Italia.