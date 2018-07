"Tutti pazzi per Mary", no: tutti pazzi per Matteo Darmian. Non c'è titolo migliore di quello usato per la loro commedia dai fratelli Farrelly per descrivere la situazione del terzino italiano, deciso a lasciare il Manchester United per tornare in Serie A, dove sempre più club sono pronti ad accoglierlo: dopo Inter e Juventus, si iscrive alla corsa anche il Napoli. A confermarlo è il numero uno degli azzurri in persona, Aurelio De Laurentiis spiega dal ritiro di Dimaro: "A chi non piacerebbe, gioca sulle due fasce. Bisogna fare i conti".



DOMINO TERZINI - La duttilità è proprio la specialità della casa che ha attirato le attenzioni delle tre big italiane, con un asterisco: tutte vogliono Darmian ma non come prima scelta, bensì prima alternativa agli obiettivi prioritari. Ognuna infatti sta inseguendo altri giocatori per il ruolo di terzino: l'Inter è in pressing su Vrsaljko, la Juve (in caso di addio ad Alex Sandro) proverà un profilo top (Marcelo?) in prima battuta, il Napoli stringe per Arias (nonostante le smentite di De Laurentiis). Darmian è quindi legato al domino terzino che si abbatterà sul calcio italiano e attende di sapere quale delle tre big si tufferà con decisione su di lui e porterà l'affondo finale con il Manchester United. E convincere i Red Devils non sarà comunque semplice: nonostante non rientri pienamente nei piani di Mourinho e il suo contratto scada nel 2019, il terzino viene valutato 18-20 milioni di euro dal club inglese, cifra ritenuta al momento eccessiva dai tre club. Nessuno, però, molla il colpo: Inter, Juve e Napoli, Darmian aspetta il giusto incastro nel domino terzini per 'scappare' da Mou.



