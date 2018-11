Incroci ancora più semplici per le prime tre squadre in classifica. Allo Stadium la Juventus domina a 1,15 sulla Spal, lontanissima a 18 (il pareggio è 7,50). L'Inter (a 1,23) scenderà in campo a San Siro contro l'Udinese (a 12,00), mentre al San Paolo il Napoli si prende la quota più bassa di giornata: vale 1,12 l'«1» contro il Chievo, appena affidato a Di Carlo e dato addirittura a 22 volte la posta. Decisamente più in bilico, invece, il derby in programma domenica sera tra Genoa e Sampdoria: qui a spuntarla di un soffio sono i rossoblù, a 2,65; il «2» blucerchiato segue a 2,75, mentre il pareggio è a 3,25.ù