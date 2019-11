Tutti pazzi per Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese classe 2000 sta impressionando con la maglia del Parma e la lista delle pretendenti aumenta, in Italia e all'estero. Se le squadre di Premier hanno messo gli occhi su di lui, più oltre sono andate Inter e Juve: i nerazzurri hanno 'spiato' il giocatore, i bianconeri hanno preso informazioni. L'Atalanta, proprietaria del cartellino, è consapevole delle attenzioni sul ragazzo e si muove: fissato un primo prezzo per Kulusevski, ma le prestazioni dello svedese potrebbero farlo ulteriormente lievitare.