Duecento volte Inter-Juve. In un San Siro a un passo dal sold out. Le prime due della classe si affrontano nel posticipo della settima di Serie A, per quelli che potrebbero essere 90’ decisivi per i percorsi di Inter e Juve in campionato. Entrambe le squadre arrivano da due settimane fitte di impegni, ed entrambe hanno dimostrato fin qui di poter raggiungere obiettivi importanti in questa stagione, per questo motivo gli analisti hanno blindato le previsioni di questa Inter-Juve su un equilibrio assoluto, che vede il segno 1 e il segno 2 condividere la stessa quota (2,81) mentre di pochissimo si distacca il segno X a 2,95. Lukaku si è risparmiato il Barcelona e arriva a San Siro da marcatore più atteso per l’Inter (2,75), mentre dall’altro lato spicca il nome di CR7, la cui rete vale 2,15 la posta, subito dopo ci sono Higuain, che ha sbloccato la partita di Champions contro il Bayer Leverkusen martedì (3,05) e Dybala, ancora a caccia del primo gol in campionato (3,55).