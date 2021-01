Emanuele Giaccherini, centrocampista del Chievo Verona, ex Juventus, dove è stato allenato da Conte, dice la sua, a la Gazzetta dello Sport, sulla sfida tra i bianconeri e l'Inter di domenica: "L’Inter è forte, meritava anche a Roma, non credo sia in difficoltà. La Juve dovrà gestire gli infortunati. Vedo favorito Conte, per il match e per lo scudetto. Credo sia l’anno dei nerazzurri: sono più maturi e senza coppe, quando si deciderà tutto a marzo-aprile. Conte? Il mister mi ha dato tanta fiducia, mi ha fatto crescere dal punto di vista dell’autostima. Arrivavo dal Cesena, avevo tutto da dimostrare: con l’etica del lavoro che trasmette mi ha fatto fare un grande step. Mi ha cambiato come giocatore e anche come uomo, a livello mentale".