Inter-Juve, i bookmaker scelgono Inzaghi nella sfida scudetto: Lautaro e Vlahovic, derby d'Italia nelle quote marcatori

Per tutti è la sfida più importante dell'anno, quella che potrebbe chiudere una volta per tutte i conti della stagione. Tra Inter e Juventus, però, i bookmaker hanno già fatto la loro scelta: i nerazzurri sono in pole per i tre punti a 1,80 inseguiti dagli uomini di Allegri a 4,75. Alta anche la quota del pari, fissata a 3,40. Come nella più classica delle grandi sfide, l'Over prevale nettamente a 1,65, mentre una sfida con almeno tre reti si gioca a 2,15. Maggiore equilibrio tra il Goal, a 1,95, e No Goal a 1,77. Tra i risultati esatti in pole c'è l'1-0 in favore dell'Inter a quota 6, seguito dall'1-1 a 6,75. Lo 0-1 di “cortomuso” per la Juventus, termine portato nel calcio proprio da Allegri, paga invece 11 volte la posta. Se c'è una certezza, è che entrambe le squadre arrivano alla serata di San Siro con i propri attaccanti in super forma. Lautaro Martinez, già in fuga nella classifica dei cannonieri, è offerto marcatore a 3, con la doppietta fissata a 13. Poco più indietro Dusan Vlahovic, per cui il 2024 è iniziato come meglio non poteva: un gol nella trasferta di domenica paga 4 volte la posta, un secondo sigillo è proposto a 22.