L'Inter deve evitare passi falsi se vuole stabilizzare il suo terzo posto ed evitare di piombare nella bagarre Champions. Nerazzurri favoriti, a 2,40, ma la Juve non è lontana, a 2,95, con il pareggio a 3,25. Il bilancio più recente parla nettamente bianconero, visto che la Juve ha messo in fila tre vittorie e un pareggio negli ultimi quattro scontri diretti. L'Inter stenta ultimamente a far valere il fattore campo: nel 2019 ha giocato a San Siro sette volte, ottenendo solo due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Icardi gioca contro quello che potrebbe essere il suo futuro, ma non è detto che vada in campo dall'inizio. Comunque, per i trader di Stanleybet.it, è più vicino al gol lui (a 2,00) che il “rivale” Lautaro Martinez (2,50). In assoluto, il bomber più caldo della partita è comunque Ronaldo, a 1,80.