Inter-Juventus non è una semplice rivalità, è LA rivalità più storica e accesa del nostro campionato. A San Siro andrà in scena ancora una volta il derby d'Italia, che metterà in palio ben più di tre punti: la sfida torna chiave per la corsa scudetto e mette di fronte ai bianconeri i due grandi ex, Antonio Conte e Beppe Marotta. Cori, sfottò, sgarbi dentro e fuori dal campo e sul mercato.



Abbiamo messo faccia a faccia due tifosi doc, Filippo Tramontana e Marcello Chirico,​ che si sono dati battaglia a colpi di botta e risposta in un duello condotto dal direttore Stefano Agresti. Chi avrà vinto?