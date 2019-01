Il primo Derby d'Italia del 2019/20 potrebbe non giocarsi a Milano, né a Torino, ma in Cina. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Juventus e Inter dovrebbero partecipare alla prossima International Champions Cup ed essere impegnate proprio nel Paese asiatico. Probabile una sfida diretta tra bianconeri e nerazzurri, che dovrebbe andare in scena a Shanghai o a Nanchino, la città di Suning.