Prima semifinale d'andata di Coppa Italia, con in campo Inter e Juventus. A dirigere il Derby d'Italia, ​Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, coadiuvato da Carbone e Peretti. Quarto uomo Massa, al Var Irrati assistito da Paganessi. Di seguito i casi da moviola.



32' - Giallo per Alex Sandro, che sgambetta Darmian: Calvarese estrae subito il giallo.



23' - Tensione tra Cuadrado e Handanovic, col colombiano che chiede un rigore. Young trattiene a lungo l'esterno della Juve, che era in anticipo, nel rialzarsi ha qualcosa da ridire al portiere interista. Richiamato comunque al Var, Calvarese dà il calcio di rigore. ​E ammonisce Young. "E' rigore netto, lo trattiene" le parole di Calvarese riportate dal bordocampista Rai.



20' - Barella in pressione fallosa su Alex Sandro, davanti alla panchina della Juve. Scomposto, i giocatori bianconeri chiedono un giallo che non arriva.



14' - Ammonito Demiral per fallo su Sanchez: da dietro, in scivolata, con la gamba abbastanza alta, atterra il cileno. Giallo