Momento di nervosismo al momento della sua uscita dal campo per fare spazio a Christian Eriksen per il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal. Il calciatore cileno, ammonito e sicuro di saltare per squalifica la partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia con la Juventus, è stato tolto dal campo al minuto 72 e non ha reagito in maniera particolarmente entusiastica, per usare un eufemismo.



Vidal ha scalciato una borraccia abbandonando il terreno di gioco e, rivolgendosi al proprio allenatore, si è lasciato andare a questo commento: "Sempre il 22 (il suo numero di maglia, ndr), esce sempre il 22". Una situazione figlia della delusione anche per il risultato che stava maturando in campo, Juve avanti 2-1, e che andrà valutata nel post-gara.