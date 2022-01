è programmato per le 20.45 di domani, maA giugno.ha interrotto l'egemonia bianconera nella passata stagione con lo scudetto targato Conte e, a dimostrazione della volontà di inaugurare un nuovo ciclo di successi,, di cui Beppe Marotta faceva parte: l'interesse per i gioielli del Sassuolorientrano in questa ottica. Occhio però ai movimenti sottotraccia della Vecchia Signora, che vuole avviare una ricostruzione che sarà imperniata sull'individuazione di giovani talenti per i quali fare investimenti spalmabili su più stagioni e all'insegna di dinamiche economiche più prudenti che in passato.. In linea con la sua politica, il club aziendale non vuole tarpare le ali a nessuno, ma allo stesso tempo porrà condizioni economiche molto chiare.Il centrocampista con trascorsi anche in Empoli e Monza è una delle rivelazioni più importanti del campionato di Serie A e l'Inter ha intravisto, per caratteristiche e prospettiva, la possibilità di un nuovo colpo alla Barella: pensiero condiviso tuttavia da tutte le principali squadre di Serie A, dal Milan al Napoli passando proprio per launa situazione non affrontata a dovere la scorsa estate dopo l'addio di Cristiano Ronaldo e resa ancora più urgente dal rendimento impalbabile sin qui di Kean e dal futuro scritto di Morata che, anche in caso di permanenza sino a giugno, non rientra nei piani futuri dei bianconeri., ma Commisso ha fissato una valutazione altissima e non aprirà ad altre formule "alla Chiesa", invitando all'asta i top club stranieri.e i costi dell'affare sarebbero più alla portata di una Juve che ovviamente dovrà prima fare cassa. Ma che nel frattempo programma nuovi summit col Sassuolo per provare a conquistare un vantaggio in sede trattativa. L'Inter, a caccia di un vice-Dzeko pronto a raccoglierne l'eredità, è infatti in agguato.