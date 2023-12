L'anno che verrà, parafrasando il grande Lucio Dalla, come si usa dire, ci potrebbe portare (almeno speriamo) stagioni di armonico benessere e comunque di dissolvimento di guerre e conflitti che generano solo distruzione e dolore. Qualcuno dirà, fortunatamente il calcio, ci crea sicuramente meno angosciose riflessioni. Siamo ormai in vista del 2024 ed i bilanci risultano pragmaticamente attuali.Proprio la Juventus, sconfessando i più accaniti critici di, si muove secondo una tradizione storica di assoluta eccellenza e fa il botto di fine anno battendo lae, parallelamente, rosicchiando due punti ai nerazzurri.in un tripudio di alti e bassi sconcertante.Basti pensare, in particolare allae al. I partenopei dipendono dache ora sarà impegnato in Coppa d'Africa. Fanno eccezione, che affidandosi a tecnici e organici di buon livello, stanno andando oltre ogni ottimistica aspettativa. In questo periodo non è mai semplice ottenere risultati ottimali in quanto, i migliori giocatori, difficilmente vengono venduti. Pescare in un “mazzo” già logorato, si rischia di replicare il flop del mercato acquisti e vendite estivo. Tanto per esemplificare, al, si è parlato anche di un attaccante di valore. Si è fatto il nome didello, ma i costi dell'operazione, sono ritenuti troppo esosi. In particolare l'ingaggio viene considerato altissimo, anche per le decisioni governative che mettono fine alle agevolazioni fiscali per i calciatori che arrivano dall'estero e per gli italiani che, dopo due anni, tornano in Serie A.Intanto, anche senza la presenza di(a cui è stato affidato l'incarico di collaboratore di Pioli) i “benefici effetti” dello svedese, arrivano fino ai rossoneri che battono il, nonostante l'anticipato e inopportuno viaggio turistico a, il quale ha generato qualche giustificata polemica.Pernon ci dovrebbero essere problemi se(il puntero griffato) dovesse scendere in campo con una certa continuità. La sua presenza è fondamentale, come ci insegna la gara pareggiata dall'Inter a, dove l'argentino era assente. A questo proposito, è utile osservare come l'arbitroabbia sorvolato su una spinta palesemente scorretta (da vedere almeno al Var) diai danni dida cui è arrivato il gol di. La rete andava, verosimilmente, annullata. La Juve è impegnata per dare maggior fantasia e coralità verticale al gioco esperito dal centrocampo. Aldilà della new entry del talentuoso, si fanno i nomi di due giocatori che hanno indossato la casacca (così si diceva una volta) dell'Udinese. Mi riferisco a, anche se non è da accantonare un pensierino percentrocampista del Monaco.Madama non può certo proseguire nell'ambiziosa volata scudetto, se non va a perfezionare quel meccanismo mediano che è il fulcro di ogni manovra calcistica. Un ritocco essenziale per le visioni propedeutiche al gol, di, che necessitano di assist adeguati alle loro performance balistiche.Prima di verificare le prospettive delle altre candidate ad un piazzamento europeo, analizziamo le due sorprese di questa parte di campionato.come già affermato all'inizio, stanno percorrendo strade evolutive di prestigio. I viola sono inaspettatamente al quarto posto, nonostante due attaccanti assolutamente inadeguati.Entrambi segnano gol col contagocce e attendono ansiosamente i rinforzi realizzativi che provengono dai difensori come. Per gennaio si cerca una punta di autentico valore che consentirebbe alla squadra di Firenze di lottare per la zona Champions. Invece il Bologna, che ha perso la quarta posizione per la sonora sconfitta di Udine, può far quadrato resettando subito il cosiddetto “incidente di percorso” accaduto in terra friulana.è il “giocoliere” dei felsinei. Lui è il fiore all'occhiello dei bolognesi.sono in ritardo rispetto alla tabella di marcia e il loro futuro è legato alla fantasia dei singoli, come avviene osservando il raffinato palleggio di. La Lazio è camaleontica. Non sorprende se perde con la cenerentola del campionato o disputa una gara dai contorni luminosi con le prime della classe. Insomma, ce n'é per tutti i gusti. Le correzioni che arriveranno dal mercato invernale, potranno anche modificare la fisionomia dell'attuale classifica.Inoltre, l''anno che verrà, potrebbe riservarci nuove e gratificanti sorprese in vista del prossimo. Un ottimistico augurio che va esteso a tutti i nostri affezionati lettori.