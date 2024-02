L’ex arbitro Piero Ceccarini è tornato a parlare ai microfono di Telelombardia del più discusso Inter-Juve del ’98 con il contatto tra Iuliano e Ronaldo in area di rigore. Episodio recriminato dai tifosi interisti e che tutt’oggi continua ad infiammare i giorni che precedono il derby d’Italia e questa accesa rivalità.

«Ci tengo a precisare ciò che vidi sul terreno di gioco all’epoca. Io ero girato sulla sinistra per controllare un intervento di Birindelli su Zamorano a terra, nessuno dei due prende la palla. Quando mi rigiro è un attimo. In quell’attimo Iuliano è fermo e vedo Ronaldo che gli frana addosso. Ero sicuro del mio operato, dovevo fischiare quello che ho visto. Iuliano fermo, intanto non è un episodio automatico, mondiale come è stato descritto. Non so se la Var sarebbe intervenuta all’epoca, perché non era un episodio così evidente e “mondiale” come è stato descritto negli anni seguenti. Per esempio ai tempi l’episodio fu commentato in diretta dall’ex arbitro Chiesa e da Collovati, rivedendo il replay hanno confermato che non era calcio di rigore. Poi mi ha un po’ deluso Chiesa quando si è rimangiato questa considerazione».



Il designatore non prese le sue difese?

«All’epoca nessuno ha aperto bocca, altra grande delusione. La procura ha preferito deferirmi quattro volte perché avevo parlato ai giornali e non ero autorizzato. Questo vi fa capire come si muove il movimento arbitrale, invece che pensare ad alzare il livello della qualità arbitrale si concentra su queste cose. Mi ha ferito il silenzio assordante della Figc e del settore arbitrale anche perché tra i diritti degli arbitri è presente quello relativo alla tutela dell’immagine e all’incolumità fisica».



Rifarebbe questo percorso professionale?

«Certo che lo rifarei. Io ero arbitro Nazionale Elite, cioè che può partecipare a europei e mondiali e arbitrare nei finali di Coppa. Ogni federazione ne ha al massimo due o tre. Non ero certo uno sprovveduto»

Come commenta la scelta di Rocchi di non affidare Inter-Juve a Orsato?

«Intanto devo dire che l’arbitro designato è bravo e su questo non ci sono dubbi. Però non posso che commentare negativamente la scelta di non fare più arbitrare a Orsato il derby d’Italia. Anche perché è uno dei migliori a livello mondiale».



Pagliuca è tornato a parlare recentemente di quella gara…

«Ha detto così tante falsità che metto in dubbio anche la professionalità del conduttore che presentava la trasmissione de La Domenica Sportiva. Non è vero che non ho più diretto l’Inter perché l’anno dopo ci incontrammo in Inter-Lazio, gara di Coppa Italia.



Come vive oggi Inter-Juve?

«Normale. La verità è che non ho più visto una partita di Serie A per 90 minuti. A volte rivedo solo alcuni episodi».