o. La rete che si gonfia, l’abbraccio condiviso con i compagni, alzare le braccia al cielo e sentirsi, in quel momento, compiuto come calciatore.r. Chiamato, spesso e volentieri, a condividere l’area di rigore con un compagno: non tutti ci riescono, ma se scatta l’alchimia…Domanisi affrontano nel derby d’Italia, una partita che ci dirà tanto su quelle che potranno essere le protagonista per lo scudetto: se vince la Juve si rilancia e l’Inter si ingolfa, se, al contrario, vince l’exla situazione si ribalta… Insomma, tanto da dire, tutto da vedere. E tra i protagonisti ci sono loro:Gli attaccanti.Quale coppia funziona meglio? I numeri, oggettivamente, ci dicono che la LuLa funziona meglio di Moraldo, ma entrambe sono nell’elité del calcio europeo. E sono in buonissima compagnia. Per questo, oggi, in vista della sfida bianconerazzurra, ecco la classifica dedicata alle 10 migliori coppie d’Europa. E c’è tanta Serie A.11. ​Luiscon 10 gol e Duvancon 7 sono appena fuori dalla top 10: 17 gol in due. Ma dato che uno è il sostituto dell’altro, non si potevano non citare.