Inter-Juventus è il posticipo che chiude la 9a giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45 a San Siro, arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



INTER – JUVENTUS h. 20.45

MARIANI

MELI – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: GUIDA

AVAR: PASSERI



SECONDO TEMPO



71' - Duro intervento di Perisic su Chiesa, giallo all'esterno dell'Inter.



PRIMO TEMPO



45+4' - Dzeko invoca rigore allo scadere del primo tempo per un presunto tocco con il braccio di Chiellini, ma il pallone sbatte sulla nuca del difensore.



43' - Ammonito anche Alex Sandro per fallo su Barella, decisione corretta.



40' - Fallo di Barella su Alex Sandro, giallo corretto.



17' - Regolare il gol di Dzeko, il VAR conferma che l'attaccante dell'Inter parte in posizione regolare.



7' - Alex Sandro si lamenta per una presunta trattenuta di Dzeko in area nerazzurra, tutto regolare per l'arbitro Mariani.