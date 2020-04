Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.04, su 20 Mediaset - Diretto da Martin Scorsese e con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg e Vera Farmiga, il gangster movie è ambientato a Boston e racconta la vicenda di un boss irlandese, Frank Costello, che infiltra un suo uomo nella polizia senza sapere, però, che la polizia ha avuto la sua stessa idea.Ore 21.34, su Canale 5 - Ancora una volta, Gaylord "Greg" Fotter deve affrontare una serie di ostacoli per coronare il suo sogno d'amore con Pam Byrnes, sposandola. Ora è la volta dell'incontro fra futuri consuoceri: Jack Byrnes e sua moglie si recano a Miami per conoscere i genitori del ragazzo. Ma Bernie e Roz Fotter sono quanto di più distante dai Byrnes: avvocato in pensione lui e terapista sessuale schietta e diretta lei, si rivelano immediatamente troppo eccentrici per i rigidi gusti dell'ex agente Cia Byrnes. Con Ben Stille, Robert De Niro e Dustin Hoffman., ore 21.05, su Rai 2 - Saranno il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, la ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, il ministro delle Politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora e Renzo Piano gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di oggi., ore 20.45, su Sky Sport Uno - Riviviamo attraverso le immagini più belle e le voci dei protagonisti la sfida del 28 novembre 1993., ore 21.15, su Sky Sky Atlantic +1 - Ambientato ai giorni nostri a Washington D.C., House of Cards è la storia di Frank Underwood, un democratico del quinto distretto congressuale della Carolina del Sud che, nonostante avesse sostenuto Garrett Walker come futuro Presidente degli Stati Uniti, viene silurato per la carica di Segretario di Stato. Decide allora di esigere la propria vendetta personale nei confronti dei vertici politici di Washington che lo hanno tradito., su Sky Cinema Action - Il film, tratto da una storia vera, segue quattro spietati criminali armati e ben addestrati che assalgono la Bank of America, trasformando 26 persone, tra impiegati e clienti, in ostaggi ad alto rischio. Diretto da York Alec Shackleton, con Nicolas Cage, Sophie Skelton, Dwayne Cameron, Weston Cage, Michael Rainey Jr., Cory Hardrict., su Disney + - Dodici episodi per vivere un viaggio straordinario. Jeff Goldblum, uno degli attori protagonisti di Jurassic Park, ci accompagna in un giro intorno al mondo alla scoperta di cosa di cela dietro a oggetti apparentemente familiari: legami straordinari, curiosità scientifiche e affascinanti episodi storici. Dalle scarpe da ginnastica, al gelato e al caffè, fino ai cosmetici, Goldblum ci mostra come ogni cosa, anche la più semplice, possa raccontare una storia incredibile e a volte bizzarra. Nulla è quello che sembra., su Netflix - Un teen drama che racconta la vita di Archie Andrews a Riverdale, una piccola città che dietro l'immagine perfetta nasconde come sempre molte oscurità. Nel cast anche il fu Luke Perry di Beverly Hills 90210., su Netflix - Lee Chandler (Casey Affleck, fratello di Ben) vive a Boston, ma in seguito alla morte del fratello maggiore, è costretto a tornare nel paese in cui è nato, Manchester by the Sea, per curare il nipote di 16 anni (di cui scopre di essere stato nominato tutore) e fare i conti con un passato (che ci viene raccontato attraverso una serie di flashback) che lo ha separato dalla famiglia e dalla comunità dove è nato., su Prime Video - In prima visione esclusiva arriva su Prime Video un film con Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie che sarebbe dovuto arrivare al cinema. Per via dell’attuale condizione di emergenza va invece direttamente in streaming. Il film ricostruisce il caso Roger Ailey, capo di Fox News licenziato per varie accuse di molestie sessuali.