Turnover? Non ora. In vista del derby d'Italia di domenica sera a San Siro (già a quota 72 mila spettatori e verso il soldout), questa settimana Inter e Juventus giocano in Champions League a Barcellona e contro il Bayer Leverkusen. Conte e Sarri sono orientati a far giocare entrambe le partite ad almeno 8 uomini per parte: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Brozovic, Sensi e Lukaku; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi e Cristiano Ronaldo.



QUI INTER - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sulla fascia destra potrebbero alternarsi Candreva e D'Ambrosio; a centrocampo Barella col Barça e Vecino o Gagliardini con la Juve; in attacco Alexis Sanchez sarà squalificato in campionato, dove ci sarà un ballottaggio tra Politano e Lautaro Martinez.



QUI JUVE - Dybala e Higuain si giocano un posto per affiancare CR7 in attacco. Tuttosport rivela un'idea in prospettiva futura di Sarri: farli giocare tutti insieme. Intanto il trequartista giusto nel 4-3-1-2 è Ramsey.