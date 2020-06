Secondo il Corriere dello Sport, Marash Kumbulla è un affare che si chiuderà per 35 milioni di euro nella prossima estate. Il difensore classe 2000 è conteso tra Inter e Juventus coi nerazzurri in pole position, ma attenzione alla Lazio che studia la situazione; il Verona ha chiesto 35 milioni con 28 milioni garantiti più altri 7 milioni di bonus per cedere l'albanese.