Inter-Juve, parla Cabrini: 'Dimarco? Bravo ma facciamolo diventare un fuoriclasse'

Sale l'attesa per Inter-Juventus, il big match della 23esima giornata di Serie A che dirà di più della lotta scudetto tra nerazzurri e bianconeri. Ad anticipare i temi della sfida è l'ex juventino Antonio Cabrini che ha parlato a Radio Deejay nel corso del programma "Deejay Football Club". Queste le sue parole.



TERZINO COME LUI - "Dimarco è un ragazzo che sta dimostrando, anche se non è venuto fuori adesso è un ragazzo giovane, ma che ha fatto vedere sul campo di potere non soltanto fare l’esterno. Ha delle qualità importanti, che può sicuramente migliorare. Non facciamolo diventare un fuoriclasse perché sarebbe troppo nei suoi confronti e soprattutto fargli capire che ha possibilità di migliorarsi tanto".