Inter-Juve, partita di cartello del settimo turno di serie A, farà registrare anche il record di incassi. Come riferisce il club nerazzurro sul proprio sito, a San Siro ci saranno oltre 75mila spettatori per un totale di 6,5 milioni di euro di incassi: mai una partita del nostro campionato aveva permesso di incassare una cifra come questa. Numeri da capogiro che non fanno altro che aumentare l'attesa per il big match di questo weekend.

La partita di domenica sera sarà in tutti i sensi "internazionale": verrà infatti trasmessa in oltre 200 paesi in tutto il mondo e sugli spalti ci saranno circa 100 nazionalità rappresentate.

La classifica delle partite con più incassi:



Inter-Juventus (Serie A 19/20), 75.000 spettatori e €6.500.000 d'incasso

Inter-Barcellona (Champions League 18/19), 73.428 spettatori e €5.919.864 d'incasso

Milan-Inter (Serie A 18/19), 77.749 spettatori e €5.700.000 d'incasso

Roma-Liverpool (Champions League 17/18), 61.889 spettatori e €5.545.187 d'incasso

Juventus-Atletico Madrid (Champions League 18/19), 40.884 spettatori e €5.500.000