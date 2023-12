Il Decreto Crescita prorogato dal Governo soltanto per il prossimo mercato di gennaio spinge l'Inter ad anticipare i tempi per l'esterno destro canadese Tajon Buchanan del Bruges e (sempre secondo la Gazzetta dello Sport) su due calciatori in scadenza di contratto a giugno 2024: l'attaccante iraniano Mehdi Taremi del Porto e il difensore portoghese Tiago Djaló del Lille, cercato pure dalla Juventus. Invece per il centrocampista polacco del Napoli, Zielinski, si aspetta la fine della stagione.