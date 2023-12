L'Inter è in pole position per Tiago Djalò, ma Juventus e Atletico Madrid tentano il sorpasso nella corsa al difensore portoghese (classe 2000 ex Milan) in scadenza di contratto a giugno col Lille. Secondo la Gazzetta dello Sport, per anticipare i nerazzurri al lavoro per prenotarlo a parametro zero per la prossima stagione, i club allenati da Allegri e Simeone stanno preparando delle offerte per acquistarlo nel mercato di gennaio.