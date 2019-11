Il derby d'Italia si sposta sul mercato. La Juventus ha vinto lo scontro diretto a San Siro ed è prima in classifica con un punto di vantaggio sull'Inter. Che, secondo la Gazzetta dello Sport, è pronta a lanciare la sfida ai campioni d'Italia anche in vista delle prossime campagne acquisti.



In particolare nerazzurri e bianconeri hanno quattro obiettivi comuni: i giovani italiani Chiesa (Fiorentina) e Tonali (Brescia), Kulusevski (in prestito al Parma ma di proprietà dell'Atalanta) e il centrocampista danese Eriksen, in scadenza di contratto a giugno col Tottenham.