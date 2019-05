Il mercato è alle porte, sognare non costa niente. Prendere un centravanti, invece, costa. E parecchio pure. L'Inter e l'intreccio Icardi, che si intreccia con il futuro di Spalletti, che si intreccia con l'obiettivo Dzeko e il desiderio Lukaku; la Juventus che deve capire cosa fare di Paulo Dybala, dopo un'annata complicata, e Mario Mandzukic; il Milan che, salutato Higuain, ha puntato su Piatek anticipando aste estive. Le big, alla fine, pensano sempre al loro: quelli che possono trasformare i milioni spesi in gol. E, di conseguenza, a nuovi milioni grazie a vittorie e competizione europee.



QUANTI SOLDI! - I gol portano le vittorie, le vittorie portano introiti. E' tutto collegato, è tutta una catena. Per questo il 9 fa sognare. Per questo il 9 costa tanto. E partendo da qua, dal desiderio delle big di trovare nuovi attaccanti, e di capire cosa fare con chi rientra dai prestiti (Juve-Higuain e Milan-André Silva), la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 attaccanti più costosi (dati Transfermarkt). 10 attaccanti, prime o seconde punte (no a esterni offensivi come Sané, per esempio, ma quelli che occupano la zona centrale del campo, per questo c'è Dybala) che hanno mercato, come per esempio Antoine Griezmann, sul quale c'è sempre il Barcellona; esclusi Messi, Suarez, Ronaldo, Kane e Mané, quindi, perché non sono sul mercato. Almeno per ora, perché i milioni possono cambiare tutto. Come i gol.



@AngeTaglieri88