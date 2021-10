Atalanta-Udinese avrà il calcio d'inizio alle 12.30 e sarà trasmessa in coesclusiva sia da Dazn via ott sia da Sky sui canali 202 e 251.​

Inter-Juventus avrà il calcio d'inizio alle 20.45 e sarà trasmessa in esclusiva sulla pattaforma Dazn

Ricchissima giornata di campionato in Serie A con ben 5 gare in programma in questa domenica che chiude il programma della 9a giornata e che vedrà ben due match di cartello come ildelle 18e ilalle 20.45. Ad aprire il calendario sarà però alle 12.30impegnata in casa contromentre alle 15affronteranno rispettivamentein trasferta ein casa. Tanti i dubbi di formazione a partire da Vidal-Calhanoglu per Inzaghi o De Ligt-Chiellini ma anche i casi Valhovic e Luis Alberto.Scorri la gallery per tutte le ultime di formazione(4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Lovato, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.