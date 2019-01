Diversi obiettivi in comune, in particolare alcuni dei migliori talenti del panorama italiano ed internazionale, diventati terreno di scontro anche per definire la propria leadership sul mercato. Soprattutto dopo il cambio di casacca di Beppe Marotta, Inter e Juve hanno messo gli occhi su diversi giovani calciatori, scatenando un avvincente sfida di mercato che ha visto prevalere i bianconeri per il portoghese Trincao e posto invece i nerazzurri in una posizione di vantaggio per il sampdoriano Andersen.



Secondo La Gazzetta dello Sport, il prossimo giocatore ad essere conteso potrebbe essere Lincoln, attaccante classe 2000 legato al Flamengo fino a gennaio 2022. Autore di 5 gol nell'ultimo Sudamericano Under 17, il brasiliano fu notato e inserito nella lista degli obiettivi del ds della Juve Fabio Paratici, successivamente frenato dalle richieste del club carioca, che ha recentemente alzato la sua clausola rescissoria a 40 milioni di euro. L'Inter si è inserita nel discorso e, nell'ambito dei contatti col Flamengo per il possibile prestito semestrale di Gabigol (richiesto anche dal Santos), avrebbe chiesto a sua volta informazioni sul gioiello rubronegro.