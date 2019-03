L'ex allenatore interista, Gigi Simoni, ha espresso la propria opinione in merito al caso Icardi ed al possibile scambio con la punta della Juventus, Paulo Dybala.



Da quanto emerge su NewNotizie.it, l'ex nerazzurro ha dichiarato:"La situazione è a dir poco surreale. Non ho mai visto nella mia carriera un calciatore che si rende indisponibile e la società fa bene a farsi valere. Uno scambio Icardi-Dybala? Credo che ci guadagnerebbero tutti, si tratta di due grandi giocatori che potrebbero fare la differenza anche a maglie invertite. Vedremo come andrà a finire".