Aldo Serena, ex attaccante dell'Inter, commenta così, sul Corriere della Sera, lo scambio Icardi-Higuain: "Fra i due l’età è diversa e anche le prospettive. Icardi ha bisogno di più sostegno della squadra, Higuain è più un uomo di raccordo. Ma se collimano le visioni di gioco dei due allenatori penso che lo scambio si possa fare. Se le cifre sono quelle (50 milioni più Higuain per Icardi, ndr) credo sia uno scambio equo. Higuain non è un giocatore logoro, non ha avuto infortuni, può assicurare altri tre anni di buon livello. Bisogna poi leggere tra le righe di quel che ha detto Spalletti che ha cercato di migliorare il gioco di Icardi fuori dall’area".