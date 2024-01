Il meglio che la Serie A possa offrire quest'anno, il neo arrivato 2024 lo concede già nelle sue prime settimane. L'appuntamento infatti è fissato: 4 febbraio, 20:45, Inter-Juve. La sfida al vertice che magari non deciderà la vincente dello scudetto ma di certo metterà faccia a faccia le due - uniche - pretendenti. E alla 23esima giornata, teatro del grande scontro, i bianconeri potrebbero arrivarci anche col muso davanti. La squadra di Allegri infatti ha due punti in meno di quella di Inzaghi ma vede nel proprio - agevole - calendario una gara in più prima di quella di San Siro, a causa degli impegni dei nerazzurri in Supercoppa. Un'occasione ghiotta per operare il sorpasso e provare a mantenere il vantaggio anche dopo lo scontro diretto.



D'altronde, mai come quest'anno, l'equilibrio regna sovrano. A fare la differenza tra Inter e Juve è ad ora la sfida all'Atalanta, vinta dai milanesi e pareggiata dai torinesi. Per il resto le due squadre hanno entrambe perso col Sassuolo e pareggiato con Bologna e Genoa. Un testa a testa avvincente che si protrarrà anche nel 2024 e, di sicuro, fino al confronto di inizio febbraio. Ma come ci arriveranno le due rivali? Chi sarà campione d'inverno e, soprattutto, chi vincerà lo scudetto a maggio? Ecco di seguito il calendario di Inter e Juve fino al 4 febbraio.



Calendario Inter:

19^ giornata: Inter-Verona

20^ giornata: Monza-Inter

22^ giornata: Fiorentina-Inter

23^ giornata: Inter-Juventus



Calendario Juve:

19^ giornata: Salernitana-Juventus

20^ giornata: Juventus-Sassuolo

21^ giornata: Lecce-Juventus

22^ giornata: Juventus-Empoli

23^ giornata: Inter-Juventus