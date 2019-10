Presentate in Lega Cacio a Milano le celebrazioni per i 90 anni del primo campionato a girone unico (il 6 ottobre 1929 ha preso il via la prima edizione, vinta dall’Ambrosiana Inter). L’obiettivo di queste iniziative, della durata di sei mesi, è quello di restituire il calcio agli italiani. Presenti alla conferenza stampa Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, e David Trezeguet, ambasciatore della Juventus.



ZANETTI - “Ho avuto l’onore di giocare tanti anni in Serie A, ho vissuto momenti indimenticabili e abbiamo fatto felice tanta gente. E’ stato un onore difendere la maglia dell’Inter per tanti anni, spero Inter-Juve di domenica sera sia una festa. Mi ricordo la prima partita a San Siro, c’erano i miei genitori in tribuna. L’Italia e l’Inter sono stati e sono un sogno. Ora sono vicepresidente, i tempi sono cambiati ma la tradizione no. Inter-Juve? Che sia una festa di sport, che si parli solo di calcio e che vinca il migliore”.



TREZEGUET - “In Italia ho giocato 10 anni con la Juve, sono arrivato molto giovane e sono andato via con un’età matura. Il calcio italiano mi ha fatto conoscere il calcio vero, ho imparato tanto, mi ha dato molto a livello personale e professionale, con grandi allenatori e grandi compagni. Sono contento di aver aiutato a scrivere la storia di questo campionato. Ho giocato in Italia con Zanetti quando i grandi campioni volevano venire qui. Ora stanno tornando quei tempi, i grandi giocatori vogliono venire in Italia. Ho imparato è conosciuto i valori del calcio, le idee ci sono anche oggi, è la strada giusta per continuare a crescere. Inter-Juve? Storicamente è la partita più importante. Non sarà determinante, sarà comunque bella da giocare”.