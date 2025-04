Inter-Juventus 3-2, si riapre il campionato con un rigore dubbio. "Cose mai viste in 30 anni di calcio": Derby d'Italia al veleno, cos'è successo

GETTY

dove si è appena disputata la sfida al vertice traNel Derby d’Italia giocato all'Arena Civica, valido per la, si sono imposte le nerazzurre perUn bel passo avanti per la squadra di Piovani che, dopo 22 gare, è ora ae con lache è a -8.avevano portato per due volte in vantaggio la Juve dima primapoial 92′ e quindial 94′ hanno sancito il risultato finale.: secondo le bianconere, il calcio di rigore concesso all’Inter era. L’allenatore delle ospiti, Massimiliano, aveva commentato così l’assegnazione: “ha dichiarato il tecnico bianconero.e il metro di giudizio è stato totalmente diverso nell’arco della gara”.

Della gara, a Tuttosport, ha parlato Stefano, Women's Football Director del club bianconero, usando parole molto dure:Adesso le inseguitrici stanno molto meglio di noi dal punto di vista psicologico e abbiamo ancora lo scontro diretto con entrambe. Il rigore?… Seriamente, credo che per dare un rigore al 93esimo in una sfida scudetto servano evidenze ben diverse, posto che qui di evidente c’era ben poco. Di fronte alla sconfitta e a un’ingiustizia come questa bisognae trasformarlo in energia e voglia di riscatto, senza parlare troppo e lavorando duro, trovando conforto nei nostri principi. La classifica dice che siamo a +7, lo stesso vantaggio che avevamo all’inizio della Poule Scudetto, ma con quattro gare in meno da giocare. Ho detto che dobbiamo ripartire da qui. Le ragazze non devono perdere la fiducia e soprattutto devono isolarsi dalle sentenze che possono arrivare dall’esterno".