Inter-Juventus a Maresca: tutte le designazioni arbitrali in Serie A

"Sei sempre tu, Maresca". Antonio Conte si sfogò così dopo un'espulsione rimediata durante Udinese-Inter (0-0) a gennaio 2021, l'anno in cui poi vinse lo scudetto con i nerazzurri. Lo stesso arbitro è stato scelto da Rocchi per dirigere il derby d'Italia di domenica sera a San Siro. Ecco tutte le designazioni per le gare della 23esima giornata di campionato in Serie A.



Lecce-Fiorentina (venerdì ore 20.45): arbitro Giua, assistenti Del Giovane e Di Monte, Camplone quarto uomo, Mazzoleni e Sozza al Var.



Empoli-Genoa (sabato ore 15.00): arbitro Feliciani, assistenti Prenna e Scatragli, Baroni quarto uomo, Di Paolo e Serra al Var.



Udinese-Monza (sabato ore 15.00): arbitro Prontera, assistenti Di Gioia e Cipressa, Fabbri quarto uomo, Valeri e Di Bello al Var.



Frosinone-Milan (sabato ore 18.00): arbitro Pairetto, assistenti Tolfo e Lo Cicero, Cosso quarto uomo, Mariani e Sozza al Var.



Bologna-Sassuolo (sabato ore 20.45): arbitro Sacchi, assistenti Meli e Alassio, Monaldi quarto uomo, La Penna e Mazzoleni al Var.



Torino-Salernitana (domenica ore 12.30): arbitro Chiffi, assistenti Bresmes e Scarpa, Dionisi quarto uomo, Marini e Valeri al Var.



Napoli-Verona (domenica ore 15.00): arbitro Piccinini, assistenti Cecconi e Ricci, Fourneau quarto uomo, Di Bello e La Penna al Var.



Atalanta-Lazio (domenica ore 18.00): arbitro Guida, assistenti De Meo e Capaldo, Ayroldi quarto uomo, Aureliano e Mariani al Var.



Inter-Juventus (domenica ore 20.45): arbitro Maresca, assistenti Carbone e Giallatini, Doveri quarto uomo, Irrati e Di Paolo al Var.



Roma-Cagliari (lunedì ore 20.45): arbitro Marcenaro, assistenti Valeriani e Pagliardini, Rapuano quarto uomo, Abisso e Aureliano al Var.