Inter-Juventus, arbitra Maresca. Ma lo scandalo è Orsato sul divano

Gianni Visnadi

Arbitra Maresca, come avevano ampiamente previsto quelli che studiano le designazioni di Rocchi come e più delle scelte di Inzaghi e Allegri. Sarà il suo primo derby d’Italia e quindi un sincero in bocca al lupo: l’auspicio di tutti è che possa arbitrarne altri 100. Di recente, in Udinese-Milan ha dato una dimostrazione di lucidità e competenza nella gestione del caso Maignan, segno quindi di ottima condizione.



La notizia però non è tanto chi arbitrerà Inter-Juventus, quanto ovviamente chi non lo farà, cioè Daniele Orsato, il più vecchio (48 anni compiuti a novembre) e il più esperto degli arbitri in attività (284 presenze: più di lui solo Concetto Lo Bello nella storia del calcio italiano) e per molti anche il migliore. Personalmente non ci allineiamo al terzo giudizio, che resta soggettivo, e quindi opinabile, mentre i primi due sono incontestabili.



Ma qui scatta la domanda retorica: perché l’arbitro migliore, se davvero è il migliore, non arbitra la partita più importante della stagione? Retorica perché tutti sapevano che Rocchi non avrebbe avuto il coraggio di fissare l’accoppiamento più logico e tutti sanno perché. Colpa di quell’Inter-Juventus del 2018 che costò una sconfitta sul campo all’Inter e uno scudetto in albergo al Napoli, per dirla con Sarri, all’epoca sulla panchina di ADL.



Eppure Orsato continua a essere designato regolarmente per le partite del Napoli: quest’anno contro Lazio, Juventus e Milan, l’anno scorso contro Roma e ancora Milan, tutti big match, poi vinti, pareggiati o persi, con e senza polemiche. L’Inter invece no, tanto meno se contro la Juventus. Dal 2018 in avanti, Orsato ha fischiato l’Inter solo 4 volte: contro la Sampdoria (2021-22, pareggio) e poi 3 volte nello scorso campionato, contro Bologna (sconfitta), Verona e Atalanta (vittorie). Poteva sembrare un ritorno alla “normalità”, invece era un abbaglio: zero gl’incroci nei primi due terzi di questa stagione.



È giusto tutto ciò? No, è profondamente sbagliato, al limite dello scandalo, anche per chi non crede che Orsato sia il più bravo di tutti, perché, per esempio, separare un arbitro da una squadra legittima solo sospetti quando lo stesso arbitro fischia le altre squadre. E soprattutto non dovrebbe essere concesso che un club ricusi un arbitro. Inammissibile. L'Inter nega di averlo mai fatto, ma allora le scelte di Rocchi (e prima di lui Rizzoli) si possono spiegare solo con la ragione che sia lo stesso Orsato a ricusare l’Inter, chiedendo di designatori di restargliene lontano. E anche questo non sarebbe giusto. Nel prossimo fine settimana, Orsato non arbitrerà, ne farà il quarto uomo o tanto meno il Var. Starà sul divano, anche lui a guardare la tv.

@GianniVisnadi