Il derby d'Italia è ancora una volta il possibile punto di svolta della stagione. Domenica 17 gennaio a San Siro va in scena Inter-Juventus, la sfida che da una parte potrebbe permettere ai nerazzurri di staccare i bianconeri in classifica e dall'altra potrebbe consentire alla squadra di Pirlo di portarsi (considerando anche il match da recuperare contro il Napoli) potenzialmente in vantaggio rispetto all'Inter. Sulla lavagna scommesse c'è grande equilibrio anche se l'Inter è favorita in casa a quota 2,43. La Juventus ha dalla sua i precedenti recenti: 5 vittorie e 2 pareggi è lo score dei campioni d'Italia nelle ultime 7 sfide incrociate contro l’Inter, che non batte i bianconeri in casa dalla stagione 2016/17. Tuttavia sulla lavagna scommesse il segno «2» è bancato a 2,80, mentre il pareggio arriva a 3,50.



Al di là del risultato di domenica la giornata sembra promettente per il Milan, impegnato nel posticipo contro il Cagliari e favorito in Sardegna a quota 1,51. Grande equilibrio in Lazio - Roma con i giallorossi avanti ma a quota 2,38, mentre Napoli (quota 1,57) e Atalanta (quota 1,25) sono favoriti rispettivamente contro Fiorentina e Genoa. In zona salvezza spicca il match Torino - Spezia, che su Betaland vede i granata avanti nel pronostico a quota 2,04.RED/Agipro