Sky - Inter e Juventus, David non sarà a zero. Svelato il documento, per prenderlo servono 34 milioni.

sarà il parametro zero più richiesto sul mercato? Sicuramente sì, ma altrettanto sicuramentecome in tanti si aspetterebbero. È prassi normale che un giocatore, arrivando a scadenza di contratto con il proprio club e quindi eliminandolo dall'equazione delle trattative,garantite fra stipendio e commissioni, mada Sky Svizzera sulle richieste che sta facendo il centravanti canadese, alza le cifre a livelli altissimi.In questo documento, infatti, vengono svelate e specificate nel dettaglio tutte le singole richieste fatte da Jonathan David e dal suo entourage per firmare libero da contratto a partire dalla prossima finestra estiva di mercato.(sarebbero circa 4,6 al netto per le nostre società senza i vantaggi del decreto crescita) e

Solo così per il primo anno un club dovrebbe sborsare 19 milioni di euro (cifre simili anche se leggermente superiori, ad esempio, a quelle pagate dall'Inter per Marcus Thuram il quale gode però dei vantaggi fiscali del decreto crescita). Quello che spinge la cifra ancora più in alto è l'ormai altrettanto celebre bonus alla firma, ovvero un pagamento una tantum di una cifra che legittimi la firma sui contratti e che David vuole da 15 milioni di euro.- Di fatto se l'Inter o la Juventus volessero davvero affondare il colpo per Jonathan David(15 di bonus alla firma + 10 di commissioni + 9 di stipendio lordo per il primo anno) e(15+10+(9x5)). Anche per questo, ad oggi, nessun top club, anche estero, ha scelto di scommettere davvero su di lui. La corsa è ancora aperta, a queste cifre David non è per niente un colpo low cost.