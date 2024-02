Inter-Juventus: è gol di Thuram o autorete di Gatti? La decisione ufficiale

Gol di Marcus Thuram o autorete di Federico Gatti? Il posticipo di lusso della 23esima giornata di Serie A tra Inter e Juventus, la sfida che vale un pezzo di scudetto per la stagione 2023/2024, si caratterizza anche per il controverso episodio che ha consentito alla formazione di Simone Inzaghi di sbloccare il punteggio al minuto 37 del primo tempo. Sull’invenzione di Barella, che pesca l’inserimento in area di rigore dell’indisturbato Pavard, la palla arriva nell’area piccola, a pochi metri dal portiere bianconero Szczesny: Thuram è il primo ad avventarsi sul pallone per spingerlo verso la porta, ma la deviazione decisiva sembra essere del centrale juventino, che finisce per spiazzare il numero uno polacco.



LA DECISIONE - Secondo la ricostruzione ufficiale fornita dal sito della Lega Serie A, la rete dell’1-0 nerazzurro non è stata attribuita all’attaccante francese, che dunque rimane fermo a quota 8 in stagione e non farà incassare nessun bonus a chi lo ha scelto nella propria squadra del fantacalcio. Con quello di stasera Federico Gatti sale invece a quota 2 a livello di autogol realizzati, dopo quello decisamente più goffo e rocambolesco nella sua dinamica occorso nella partita persa per 4-2 dalla Juventus contro il Sassuolo nella sfida dello scorso 23 settembre al Mapei Stadium.