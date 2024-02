Inter-Juventus, il discorso di Allegri: 'E' l'occasione che aspettavamo'. E chiede di giocare per i tifosi

Redazione CM

Inter-Juventus, -2. Domenica sera alle 20.45, al Meazza di Milano, va in scena il derby d'Italia, la capolista nerazzurra che ha un punto di vantaggio e una partita in meno sui bianconeri, che inseguono e sognano. Lo scudetto non è l'obiettivo primario della Juve, ma a questo punto della stagione è lecito provarci. Ci crede tutto l'ambiente, così come Allegri, che ieri, come raccontato dal Corriere dello Sport, ha caricato la -squadra: "È l’occasione che aspettavamo" ha detto al gruppo. L'allenatore livornese ha chiesto ai suoi di rappresentare i tifosi, di alimentare l’ambizione tricolore senza spostare il focus dalla qualificazione Champions e di giocare Inter-Juve come fosse una finale.



DISCORSO MOTIVAZIONALE - Allegri ha poi ricordato a tutti - scrive il Corriere dello Sport - gli ostacoli che la Juventus ha dovuto superare nell'ultimo periodo, dalle sentenze che cadevano in concomitanza delle gare più delicate, ai punti fatti sul campo e poi tolti, passando per il peso di quelle classifiche sempre provvisorie dei guai legati a scommesse e doping che colpendo i singoli avrebbero potuto incrinare il gruppo. "Siete forti" ha chiuso.



RECORD D'INCASSO - Domenica sera è atteso il pienone. L’incasso del match tra Inter e Juventus supererà anche quello del derby Inter-Milan del 16 settembre scorso, che fu di 6.3 milioni di euro e che, oltretutto, occupa il secondo posto nella classifica degli incassi di sempre in Serie A. Una classifica che al primo posto vede un Inter-Juventus: il match giocato nell’ottobre del 2019 incassò 6.6 milioni di euro ed è, a oggi, quello che ha portato più incassi da botteghino di sempre. Il record, però, potrebbe proprio essere sgretolato domenica sera, quando verrà resa nota la cifra esatta ottenuta.