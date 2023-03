Inter e Juventus arrivano al secondo derby d’Italia della stagione dopo aver raggiunto i quarti di finale rispettivamente in Champions ed Europa League. I nerazzurri, secondi in classifica, hanno vinto le ultime cinque sfide giocate in casa e sono avanti, in quota a 1,98 su Casinomania, contro i bianconeri, offerti a 3,95, senza vittorie in Serie A al “Meazza” dall’ottobre 2019. Nel mezzo il pareggio - come nel precedente dello scorso campionato - fissato a 3,15. Gli ultimi tre scontri diretti in Serie A hanno visto le due squadre segnare meno di tre gol totali: per i bookie sarà ancora Under 2.5, a 1,69, in vantaggio sull’Over 2.5 propostto a 2,08. Dusan Vlahovic, dopo aver ritrovato a Friburgo un gol che mancava dal 16 febbraio - sempre in Europa League - vuole ritrovare una gioia anche in Serie A a oltre un mese dalla doppietta di Salerno, in uno stadio in cui non è mai andato a segno: per i betting analyst si gioca a 4 la prima volta del serbo, mentre in pole tra i marcatori c’è Lautaro Martinez, a 2,75, già autore di quattro centri in casa nel 2023, ma autore di un solo gol in Serie A contro la vecchia Signora. Come spesso è accaduto nel corso delle ultime stagioni la sfida tra Inter e Juventus ha regalato polemiche e, soprattutto, calci di rigore, ben sette negli ultimi sei match ufficiali: l’assegnazione di un nuovo giro dagli undici metri vale 2,75 volte la posta. Occhio anche al pericolo cartellino rosso con in campo la formazione di Allegri, che ha ricevuto già ben 5 rossi in 26 turni: un’espulsione nei 90 minuti è data a 3,25.