Inter e Juventus ancora su Jonathan David, ma lui sogna la Spagna: "Mi piacerebbe giocare in Liga"

Jonathan David è uno dei nomi destinato a scaldare il mercato estivo. Il canadese è in scadenza con il Lille e non ha rinnovato il contratto con i francesi. Stando alle norme sui trasferimenti dei parametri zero potrebbe già firmare con un’altra squadra. Il suo futuro è tutto da decidere, con Inter e Juventus - e non solo - ancora alla finestra, ma che devono fare i conti con la concorrenza del Barcellona e con la volontà dello stesso giocatore.

SOGNO LIGA – Dal Canada, dove si trova in ritiro con la propria Nazionale, David ha rilasciato dichiarazioni che fanno riflettere sul proprio futuro: “La Premier League è molto più veloce e fisica di tutti gli altri campionati. Io, però, sono cresciuto guardando la Liga ed è il mio campionato preferito. È il campionato che mi piace di più guardare e un giorno mi piacerebbe giocare lì”, riporta Footmercato. Dichiarazioni d’amore per il campionato spagnolo, dopo quelle, di novembre, per lo stesso Barcellona: “E’ sempre stata la squadra dei miei sogni. Quando cresci tifando per una squadra, sogni di giocare per loro”.

INTER E JUVENTUS – L’Inter si è mossa da tempo sul giocatore, pallino di Piero Ausilio, con cui ci sono stati dei contatti esplorativi. Sarebbe il rinforzo ideale, per età (è un classe 2000) e per futuribilità, da affiancare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram e si sa quanto i nerazzurri siano attenti ai calciatori in scadenza. Anche la Juventus aveva avuto dei contatti con gli agenti lo scorso autunno in cui aveva richiesto informazioni sui costi, tra ingaggio e commissioni, oltre che sulla durata di un eventuale contratto. I bianconeri, però, dovranno prima capire se giocheranno la prossima Champions League, elemento fondamentale, e cosa ne sarà del futuro di diversi calciatori, tra cui Dusan Vlahovic e Kolo Muani. Attenzione, poi, anche a Roma e Napoli, che fanno concorrenza insieme alle squadre di Premier League.

BARCELLONA – I blaugrana, che hanno già chiuso per Jonathan Tah, un altro obiettivo dell’Inter, lo seguono con attenzione. La voglia di David di andare in Liga e, in particolare, di vestire la maglia del Barcellona potrebbe fare la differenza nei colloqui con gli agenti e con il ragazzo. Il quale, a febbraio, aveva annunciato di svelare la futura squadra solo al termine della stagione: “Volete qualche indizio sul mio futuro? Lo saprete tutti a tempo debito, cioè a fine stagione. Spero di crescere, di diventare un giocatore migliore e di giocare nei club più importanti del mondo, se ci riuscirò".