si chiudecon il posticipo dello Stadio Meazza di Milano, il derby d'Italia tra Inter e. Di seguito tutti gli episodi arbitrali più discussi con l'analisi della moviola di Calciomercato.com:CHIFFIPRETI – BERTIIV: MARINELLIVAR: MAZZOLENIAVAR: PICCININI- Proteste di Vlahovic per un contatto con de Vrij in area, Chiffi lascia proseguire.- Ammonito Gatti per un brutto intervento su Calhanoglu.Scintille tra Bremer e Lukaku a centrocampo dopo un contrasto: grosse proteste da parte dei giocatori nerazzurri.- Ammonito Barella per proteste: Chiffi non aveva sanzionato a suo dire un fallo di Bremer, che in effetti sembrava esserci.Bel dialogo a centrocampo da parte dei bianconeri con Rabiot e Vlahovic, palla che arriva a Kostic che con un diagonale implacabile lascia Onana impassibile:La partita si ferma per quattro minuti:In sala VAR lungo controllo ma la mancanza di un'immagine chiara spinge Chiffi a restare con la decisione sul campo (foto Dazn)- Brutto fallo di Bremer su Dimarco: manca un giallo per il brasiliano.