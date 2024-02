Inter-Juventus, l'ex arbitro Ceccarini: 'Iuliano-Ronaldo, dovevo fischiare fallo in attacco. Orsato? Assurdo che...'

Piero Ceccarini, arbitro dello Juventus-Inter 1998 delle polemiche, torna a parlare a Repubblica dello scontro Iuliano-Ronaldo: "Lo ripeto: il difensore era fermo, l'attaccante si muoveva. Ho un rimpianto: avessi fischiato fallo in attacco, non sarebbe ripartita l'azione e non ci sarebbero stati tutti quei mesi di polemiche".



SU PJANIC-RAFINHA - "Sono passati sei anni e da allora Orsato non ha più arbitrato una partita tra nerazzurri e bianconeri: ma come si fa? Siamo all'assurdo. Da questo punto di vista siamo tornati indietro visto che, nel 1998, nonostante quella bufera, arbitrai l'Inter in partite importanti anche l'anno successivo. Possibile che non ci sia un modo per affidare Inter-Juve a uno degli arbitri migliori al mondo, cioè Orsato?"



SUL VAR - "Aiuta a non sbagliare ma oggi viene usata male. Non c'è uniformità di giudizio sugli episodi: con la scusa del protocollo, si usa o non si usa la VAR a seconda dei casi".