Inter-Juventus LIVE alle 20.45, tutte le ultime sulle formazioni

La sfida dell'anno, il match che vale un pezzo di scudetto. Tutto è pronto finalmente, alle 20.45 allo Stadio San Siro di Milano l'Inter di Simone Inzaghi affronta la Juventus di Massimiliano Allegri, nel derby d'Italia posticipo della 23esima giornata di Serie A, che mai come quest'anno può davvero assegnare una parte di titolo, o comunque dare un grosso sprint per il proseguo del campionato: i nerazzurri, reduci dalla conquista della Supercoppa italiana, hanno un punto di vantaggio e una partita in meno dei bianconeri, che arrivano dallo stop di Empoli. Con una vittoria l'Inter si porterebbe a +4 e potenzialmente a +7, un pari lascerebbe tutto aperto mentre una vittoria juventina varrebbe il controsorpasso. Sfida nella sfida, quella tra i due cannonieri della Serie A, Lautaro a quota 19 e Vlahovic a quota 12.



LE PRONABILI FORMAZIONI:



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Alleg