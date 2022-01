Finale di Supercoppa italiana, a San Siro si affrontano Inter e Juventus: fischio d'inizio alle 21, arbitra Daniele Doveri della sezione Roma 1, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





INTER-JUVENTUS h. 21



DOVERI

BINDONI – IMPERIALE

IV: FABBRI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI

AA RIS.: LONGO



PRIMO TEMPO



40' - Contatto Bastoni-Kulusevski in area. Il contatto c'è stinco contro stinco, ma la caduta accentuata del difensore convince Doveri a non concedere il rigore.



37' - Morata chiede un rigore per un contatto con De Vrij, Doveri fa segno che è tutto regolare. Si gioca.



34' - Rigore per l'Inter: Dzeko anticipa in area De Sciglio che tocca sul piede l'attaccante nerazzurro, Doveri assegna penalty e il VAR conferma, protestano i bianconeri.



21' - Bernardeschi punta De Vrij e si allunga il pallone, poi va giù dopo un contatto con l'olandese che favorisce l'uscita bassa di Handanovic. Si gioca.



11' - Contatto Chiellini-Barella in area bianconera: il centrocampista nerazzurro chiede rigore, per l'arbitro Doveri è tutto regolare e conferma la decisione dopo consulto via auricolare con il VAR. Proteste della panchina dell'Inter, decisione che lascia dubbi.